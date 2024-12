Type 00: Verliert oder findet sich Jaguar selbst?

Schon ätzen die ersten, sie hätten dieses rosa Gangster-Coupé auch gleich Type WC nennen können, aber 00 (gesprochen zero zero) hat nichts mit Toiletten zu tun, sondern mit einem kompletten Neustart und null Emissionen. Denn Jaguar gibt nicht nur sich selbst, sondern auch Verbrennungsmotoren auf, auch wenn es angesichts der langen Haube nicht so scheint.