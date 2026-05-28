Albino-Büffel „Trump“ vor Schlachtung verschont

Käufer bekommt Preis erstattet

Die Schlagzeilen aus aller Welt dürften den Büffel aber nun doch gerettet haben. Die Regierung in Bangladesch intervenierte. Das Innenministerium erklärte am Mittwoch, die Behörden hätten Sicherheitsbedenken rund um die Tötung des berühmt gewordenen Tieres. Innenminister Salahuddin Ahmed ordnete an, den Büffel zu verschonen und dem Käufer den Kaufpreis zurückzuerstatten. Am Donnerstag hätte er bereits getötet werden sollen.