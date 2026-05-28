Die „Krone“ verlost einen VW ID. Polo!

Holen Sie sich Ihren neuen VW vor Ort

Die „Krone“ wird vor Ort auch mit einem Infostand vertreten sein. Dort gibt‘s auch die druckfrische Zeitung und weitere Goodies zu ergattern. Aber damit noch lange nicht genug! Wer vor Ort uns beim „Krone“-Infostand besucht, kann bei einem exklusiven Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück einen brandneuen VW ID.Polo gewinnen! Der 4,05 Meter lange Flitzer ist das neueste Elektro-Auto von Volkswagen und bietet bis zu 455 Kilometer Reichweite, dank Vorderrad-Antrieb 441 Liter Kofferraum und zieht sogar Anhänger bis 1200 kg. Also einfach vor Ort das Teilnahmeformular ausüllen und mitmachen!