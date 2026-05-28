Die „Krone“ verlost einen VW ID. Polo!

Die Wiener Elektro Tage bieten vom 29. bis 31. Mai auf dem Wiener Rathausplatz einen Überblick über das breite Angebot an neuen Elektro-Autos und Plug-in-Hybriden – sowie über die Vielzahl an innovativen Lade- und Servicelösungen. Dabei kann sich auch ein Besuch beim „Krone“-Infostand lohnen. Neben druckfrischen Zeitungen und weiteren Goodies verlosen wir auch einen brandneuen VW ID. Polo!
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ein gutes Drittel aller in Österreich neu zugelassenen Autos besitzen bereits einen Stecker. Tendenz steigend. Vor allem Privatkunden greifen zunehmend zu elektrifizierten Autos. Der Boom hat mehrere Gründe, das wachsende Angebot an Modellen ist einer davon. Allerdings kann man dabei auch schnell die Übersicht verlieren. Da kommen die Wiener Elektro Tage wie gerufen, diese bieten vom 29. bis 31. Mai auf dem Rathausplatz einen Überblick über das breite Angebot an Elektro-Autos und Plug-in-Hybriden. Über zwanzig Aussteller und mehr als 60 Modelle erwarten die Besucher bei freiem Eintritt.
Ein Feuerwerk an Premieren
Zu sehen sind am Freitag & Samstag ab 10:30 Uhr, am Sonntag ab 11:00 Uhr die neuesten SUVs und Großraumlimousinen für alle, die viel Platz im Auto brauchen und natürlich auch die jüngste Generation an Stadtflitzern. Audi zeigt hier z. B den neuen Q4 e-tron als SUV und Sportback, DS Automobiles erstmals den N°7 E-Tense. Jeep präsentiert mit dem Compass 4xe die neue Plug-in-Hybrid-Version des Allradlers. Auch Mazda enthüllt ein brandneues SUV, den CX-6e.
Freitag, 29. Mai und Samstag, 30. Mai:
Ausstellungszeiten von 10:30 bis 19 Uhr und musikalische Darbietungen von 19 bis 21 Uhr.
Sonntag, 31. Mai:
Ausstellungszeiten und musikalische Darbietungen von 11 bis 18 Uhr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wiener-elektrotage.at
Der Leapmotor B05 ist ein kompakter Elektro-Hatchback des chinesischen Herstellers, der Skoda Epiq der erste vollelektrische SUV-Crossover der Tschechen. Volkswagen feiert gleich zwei Österreich-Premieren bei den Wiener Elektro Tagen: Den ID.3 NEO und den sportlichen ID.Polo GTI. Auch Großraumlimousinen sind zunehmend elektrisch: Mercedes lässt den VLE auf dem Rathausplatz debütieren, von Xpeng wird dem österreichischen Publikum der X9 für bis zu sieben Personen präsentiert. Es ist also ein wahres Feuerwerk an Premieren zu erwarten!
Holen Sie sich Ihren neuen VW vor Ort
Die „Krone“ wird vor Ort auch mit einem Infostand vertreten sein. Dort gibt‘s auch die druckfrische Zeitung und weitere Goodies zu ergattern. Aber damit noch lange nicht genug! Wer vor Ort uns beim „Krone“-Infostand besucht, kann bei einem exklusiven Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück einen brandneuen VW ID.Polo gewinnen! Der 4,05 Meter lange Flitzer ist das neueste Elektro-Auto von Volkswagen und bietet bis zu 455 Kilometer Reichweite, dank Vorderrad-Antrieb 441 Liter Kofferraum und zieht sogar Anhänger bis 1200 kg. Also einfach vor Ort das Teilnahmeformular ausüllen und mitmachen!
Wer uns beim „Krone“-Infostand bei den Wiener Elektro Tagen nicht besuchen kann, für den haben wir auch hier die Möglichkeit mitzumachen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.