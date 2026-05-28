„Mexiko 1986“: Komödie zum Einstimmen auf die WM

Mexiko richtet die Fußball-WM aus – eine Aussage, die nicht nur für heuer (gemeinsam mit Kanada und den USA) gilt, sondern auch vor 40 Jahren: 1986 war man als erstes Land in der Geschichte bereits zum zweiten Mal Gastgeber für den Fußballzirkus. Der mexikanische Regisseur Gabriel Ripstein zeichnet in seiner Komödie „Mexiko 1986“ nun satirisch nach, wie damals das Kunststück gelang, den Wettbewerb ins südlichste der nordamerikanischen Länder zu holen.