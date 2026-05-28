„Tiktok Shop“ expandiert nun auch nach Österreich

Kritik an Tiktok Shop kommt von Konsumentenschutzverbänden. Mit dem Angebot verschwimme die Grenze zwischen Online-Shopping- und Social-Media-Plattform, schreibt etwa die deutsche Verbraucherzentrale Berlin. Sie sieht durch das personalisierte Angebot die Gefahr verstärkter Impulskäufe. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband warnt außerdem davor, dass im deutschen Tiktok-Shop oft wichtige Informationen zu Händlern und Produkten fehlen. So fehlten bei einem Test unter anderem Kontaktadressen, für den Fall, dass bei der Bestellung etwas schiefgeht oder es Probleme mit der Ware gibt.