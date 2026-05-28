Brenner-Totalsperre: Das Wichtigste im Überblick

Zahlreiche Auflagen für Veranstalter

Die Behörde hat dem Veranstalter mehrere Auflagen erteilt. So müssen unter anderem 100 Ordnerkräfte gestellt, ein Notfallkorridor eingerichtet sowie ein Ambulanzdienst und WC-Anlagen organisiert werden. Fahrräder, Roller und ähnliche Fortbewegungsmittel sind aus Sicherheitsgründen verboten.

Grundsätzliche Informationen, häufig gestellte Fragen sowie Hinweise für Durchreisende, An- und Abreisende, AnrainerInnen und Personen in Tirol werden laufend unter www.tirol.gv.at/brennersperre bereitgestellt.