Glücksspielgesetz: Wer gewinnt beim Kompromiss?

Casinos kritisieren Entwurf

Ab 2029 soll es jedenfalls mehrere Online-Konzessionen gleichzeitig geben. Ausländische Glücksspielkonzerne zeigen sich erfreut. „Der eingeschlagene Weg ist der richtige“, sagt Simon Priglinger-Simader, Präsident der OVWG, welche die bisher nicht in Österreich lizenzierten Anbieter vertritt. Der Platzhirsch Casinos Austria ist hingegen wenig von den Plänen begeistert. „Jene, die jahrelang illegal anbieten, sollen mit einer Lizenz belohnt werden“, kritisiert Patrick Minar, Konzernsprecher der Casinos Austria. Denn im Gesetz ist vorgesehen, dass es keine Cooling-off-Phase gibt – wer am einen Tag noch illegal anbietet, kann am nächsten Tag einfach eine Lizenz erhalten, aus Minars Sicht eine „absurde Regelung“.