Pilgern auf zwei Rädern durch die Hochsteiermark

Aus allen Himmelsrichtungen

Die Hauptroute führt vom Semmering über Mürzzuschlag, Neuberg und Frein nach Mariazell, 65 Kilometer mit 700 Höhenmetern. Die Etappe ab Mürzzuschlag ist ein Teilstück davon und jene, auf der die „Krone“ bei der Eröffnungsfahrt dabei war. Die längste und sportlichste Variante startet beim Roseggerhaus auf der Pretul: 90 Kilometer mit 2.100 Höhenmetern über St. Barbara, den Pretalsattel und die Scheikalm. Die westliche Route von Bruck an der Mur und Kapfenberg über Thörl und Turnau misst 80 Kilometer mit 1.900 Höhenmetern und verbindet die Fahrt mit kulturellen Stationen wie Burg Oberkapfenberg und dem Münster Neuberg mit seiner Kaiserhof-Glasmanufaktur.