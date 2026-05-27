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Netz-Spott über Luce

„Ferrari bei Temu bestellt“ ist noch harmlos

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27.05.2026 16:48
Diese Montage erinnert an ein Apple-Design-Fail: Die „Magic Mouse“ hat den Ladeanschluss unten ...
Diese Montage erinnert an ein Apple-Design-Fail: Die „Magic Mouse“ hat den Ladeanschluss unten und kann daher während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.(Bild: Netzfund)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Selten war sich das Netz so einig wie beim Bashing auf den Ferrari Luce: Das erste E-Auto aus Maranello kommt nicht gut an. Von der „Karrekatur“ eines Sportwagens ist kreativ die Rede, vom endlich fertiggestellten Apple Car oder auch schlicht von einem „hässlichen Kübel“.

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Die Ablehnung scheint legitim, hat doch sogar der legendäre Commendatore, der frühere Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo, von der „Zerstörung eines Mythos“ gesprochen und – sichtlich angewidert – die Hoffnung geäußert, dass zumindest das „Cavallino rampante“, das berühmte Markenlogo mit dem steigenden Pferd, nicht auf dem Modell „Luce“ verwendet werde.

Diese Abwandlung des Ferrari-Logos dürfte den Geschmack von Luca de Montezemolo treffen.
Diese Abwandlung des Ferrari-Logos dürfte den Geschmack von Luca de Montezemolo treffen.(Bild: Netzfund)

Zumindest könne man davon ausgehen, dass „die Chinesen“ das Modell nicht kopieren wollen. Der ehemalige italienische Industrieminister Carlo Calenda schlägt in dieselbe Kerbe und bezeichnet den „Luce“ als „ästhetische und technologische Beleidigung“.

TV-Tuner JP Kraemer zog einen Vergleich zum gerade vorgestellten Mercedes-AMG GT Viertürer, der gegen den neuen Ferrari „auf einmal wunderschön“ sei.

(Bild: Netzfund)

Das Netz hingegen vergleicht den Luce nicht mit dem AMG, sondern mit dem Nissan Leaf, an den der Ferrari nicht zuletzt wegen seiner blauen Lackierung mit schwarzen Bereichen erinnert. Die Rede ist vom „Nissan Leaf Pro Max“ – und optisch gesehen ist das nicht allzu weit hergeholt.

(Bild: Netzfund)

Ein „Krone“-Leser analysierte: „Das ist Absicht, dann können sie bei Ferrari sagen, wir haben es mit Elektro versucht, hat nicht geklappt. Dass es nicht an Elektro, sondern an hässlich liegt, ist egal.“

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Ein KI-Video legt dem verantwortlichen Designer Sir Jony Ive in den Mund, dass er Ferrari einfach seinen fertigen Entwurf für das Apple Car als neue Kreation verkauft hat:

Ive war Apple-Designchef und hat den Luce gemeinsam mit Marc Newson gestaltet, der ebenfalls für Apple designt, aber auch für G-Star, Leica und seine Uhrenfirma Ikepod.

Als weitere Vergleichsobjekte findet man den Kia EV6, die Marke BYD oder schlicht Playmobil, jedenfalls müsse man „aber ganz fett Ferrari drauf schreiben, sonst merkt es keiner“, wie ein weiterer „Krone“-Leser auf Facebook kommentiert.

Viele assoziieren den Ferrari Luce mit Playmobil – wie carspotmunich.de auf TikTok.
Viele assoziieren den Ferrari Luce mit Playmobil – wie carspotmunich.de auf TikTok.(Bild: Netzfund)

„Was für ein hässlicher Kübel. An Lächerlichkeit kaum zu übertreffen“, „Enzo steigt gleich aus dem Grab! Die zertören einen Mythos!“ und „Bauchfleck mit Ansage“ sind weitere Kommentare.

Auch der Innenraum kommt nicht gut weg.
Auch der Innenraum kommt nicht gut weg.(Bild: Netzfund)
(Bild: Netzfund)
(Bild: Netzfund)
(Bild: Netzfund)
(Bild: Netzfund)

Nur einige wenige äußern sich wohlwollend oder zumindest verständnisvoll. „Ich finde diesen Ferrari gar nicht mal so unhübsch“ schreibt einer, während ein anderer Leser sogar schriftlich jubelt: „Für mich ist das der schönste Ferrari, vielleicht das schönste Auto ever.“ Und ein weiterer drückt aus, was sich im Moment wohl die wenigsten vorstellen können: „Und am Ende wird er ein Verkaufsschlager.“

Übrigens: Der Fiat Multipla ist heute ein gesuchter Klassiker und in gutem Zustand gar nicht so leicht zu finden.

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