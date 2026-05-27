„Ferrari bei Temu bestellt“ ist noch harmlos

Nur einige wenige äußern sich wohlwollend oder zumindest verständnisvoll. „Ich finde diesen Ferrari gar nicht mal so unhübsch“ schreibt einer, während ein anderer Leser sogar schriftlich jubelt: „Für mich ist das der schönste Ferrari, vielleicht das schönste Auto ever.“ Und ein weiterer drückt aus, was sich im Moment wohl die wenigsten vorstellen können: „Und am Ende wird er ein Verkaufsschlager.“