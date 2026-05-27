BYD bringt kleinsten Plug-in-Hybrid auf den Markt

Der 4,16 Meter lange Fünftürer soll mit einer Gesamtreichweite von mehr als 1000 Kilometern antreten und damit emissionsfreies Pendeln im Alltag mit Langstreckentauglichkeit kombinieren. Im Visier des Dolphin G sind Mitbewerber wie Toyota Yaris Hybrid oder Renault Clio E-Tech, die man allerdings nicht extern aufladen kann.