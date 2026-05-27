BYD bringt kleinsten Plug-in-Hybrid auf den Markt

BYD bringt seine Hybridtechnik nun auch ins Kleinwagensegment: Der Dolphin G DM-i ist der mit Abstand kleinste Plug-in-Hybrid am Markt.
Für Verwirrung dürfte der Modellname sorgen, denn es gibt bereits zwei Dolphins im Programm der Chinesen. Einerseits den Dolphin ohne weiteren Namenszusatz, einen 4,29 Meter langen Kompaktwagen. Andererseits den Dolphin Surf, der einen 3,99 Meter kurzen Kleinstwagen darstellt.
Nun bekommt ein Kleinwagen den Namen Dolphin, unterscheidbar am „G“. „DM-i“ kennzeichnet den Plug-in-Hybrid-Antrieb. Von einer „Hybridvariante des bislang rein elektrisch angetriebenen Kompaktmodells“, wie teilweise geschrieben wird, kann also nicht die Rede sein.
Der 4,16 Meter lange Fünftürer soll mit einer Gesamtreichweite von mehr als 1000 Kilometern antreten und damit emissionsfreies Pendeln im Alltag mit Langstreckentauglichkeit kombinieren. Im Visier des Dolphin G sind Mitbewerber wie Toyota Yaris Hybrid oder Renault Clio E-Tech, die man allerdings nicht extern aufladen kann.
Konkrete technische Daten nennt der Hersteller bislang nicht. Allerdings dürfte der Antrieb eine vergleichsweise große Traktionsbatterie nutzen, die mehr als 100 Kilometer elektrische Reichweite mit einer Ladung ermöglichen sollte.
Nach BYD-Angaben des Herstellers ist der Dolphin G DM-i das erste Modell der Marke, das von Haus aus für internationale Märkte wie Europa entwickelt wurde. Dem entsprechend sollen auch digitale Funktionen und die allgemeine Fahrzeugauslegung auf europäische Kunden zugeschnitten sein.
Sein Debüt soll der Dolphin G DM-i im Juni feiern, erste Auslieferungen in Österreich sind für Herbst angekündigt. Als wahrscheinlich gilt ein Einstiegspreis zwischen 25.000 und 27.000 Euro.
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