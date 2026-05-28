Glasner-Schützling gewinnt zwei Europacup-Titel

Die Europa League und die Conference League in nur einer Saison gewinnen? Evann Guessand genau das gelungen ...
Wie das geht? Mit 30. Jänner wechselte der Flügelstürmer leihweise von Aston Villa zu Crystal Palace. Nachdem er im Herbst bereits für die „Villans“ in der Europa League getroffen hatte, war Guessand später auch unter Glasner erfolgreich.
Zwei Titel binnen acht Tagen
Nur eine Woche nachdem sich Aston Villa im Finale der Europa League mit 3:0 gegen den SC Freiburg durchsetzen konnte, durfte mit Crystal Palace ein weiterer Premier-League-Klub einen Europacup-Pokal gen Himmel stemmen, die Londoner setzten sich in Leipzig mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.
Mit 24 Jahren darf der Ivorer seine ersten beiden internationalen Titel bejubeln. Alles richtig gemacht, der Herr Guessand ...
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