Glasner-Schützling gewinnt zwei Europacup-Titel

Zwei Titel binnen acht Tagen

Nur eine Woche nachdem sich Aston Villa im Finale der Europa League mit 3:0 gegen den SC Freiburg durchsetzen konnte, durfte mit Crystal Palace ein weiterer Premier-League-Klub einen Europacup-Pokal gen Himmel stemmen, die Londoner setzten sich in Leipzig mit 1:0 gegen Rayo Vallecano durch.