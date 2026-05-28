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Weitere fünf Jahre

Zweite Amtszeit für Österreichs teuersten Rektor

Österreich
28.05.2026 10:31
Rupert Sausgruber bleibt Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien.
Rupert Sausgruber bleibt Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien.(Bild: WU Wien/Klaus Vyhnalek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rupert Sausgruber bleibt Rektor der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU). Der Senat des Universitätsrates hat einer zweiten Amtszeit zugestimmt, Sausgruber wird nun bis Ende September 2031 in seiner Funktion bleiben. Mit fürstlicher Gage, denn Österreichs teuerster Rektor hat bekanntlich schon bisher fast 400.000 Euro pro Jahr kassiert – und somit mehr als Bundeskanzler Christian Stocker.

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Zur Erinnerung: In Österreich stehen derzeit Einsparungen beim Budget für die Universitäten zur Diskussion. Erst am Mittwoch zogen mehr als 20.000 Studenten durch die Wiener Innenstadt, um dagegen zu protestieren.

Mehr Gehalt als der Kanzler
Und auch die Rektoren selbst steigen deswegen auf die Barrikaden und orten einen „Kahlschlag”, von „Supergau” und einem „historischem Angriff” war die Rede. Dabei kassieren die Rektoren hierzulande selbst im internationalen Vergleich recht gut. Die Luxus-Gagen erreichen Höhen von fast 400.000 Euro, wie eine Statistik aus dem Jahr 2024 zeigt. Allen voran: der Rektor der WU Wien, der sogar mehr als der Bundeskanzler verdient, denn Christian Stocker kommt im Jahr „nur“ auf 281.280 Euro ...

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Sausgruber ist seit Oktober 2023 Rektor der WU Wien. Er wird nach den Sommerferien am 1. Oktober 2027 seine zweite Amtszeit antreten und ist auch in zahlreichen internationalen Universitätsnetzwerken und Beiräten aktiv. In der kommenden Amtsperiode möchte der Rektor seinen bisherigen Kurs fortführen.

„Die WU hat ihre starke Entwicklung in den letzten Jahren fortgesetzt. Wir behaupten uns in internationalen Rankings, unsere Studienprogramme zählen zu den nachgefragtesten in Österreich sowie auch in Europa, und die Expertise unserer Forscher*innen hat einen starken Impact auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Angesichts der drohenden Budgetsituation bedarf es sicherlich eines immensen Kraftakts, um diese Leistungen und Erfolge zu halten. Ich nehme diese Herausforderung gerne an und bin überzeugt, dass die WU auch diese Phase mit Zusammenhalt, Engagement und ihrem klaren Fokus auf Qualität erfolgreich bewältigen wird“, so Sausgruber.

Zitat Icon

Ich nehme diese Herausforderung gerne an

Rupert Sausgruber zu seiner Wiederbestellung als Rektor der WU Wien

Zahlreiche Stationen an internationalen Unis
Rupert Sausgruber habilitierte sich 2005 an der Universität Innsbruck und war anschließend dort außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. Nach zahlreichen internationalen Forschungsaufenthalten, unter anderem an der Universität Kopenhagen, dem Max-Planck-Institut in Jena, dem Economic Science Laboratory an der University of Arizona und dem Office of Tax Policy Research an der University of Michigan, wurde er im Jahr 2013 als Professor für Public Economics an die Wirtschaftsuniversität Wien berufen.

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Von 2018 bis 2023 war er Vorstand des Departments für Volkswirtschaft. Seine Forschungsschwerpunkte lagen dort insbesondere auf neuen Entwicklungen in der Verhaltensökonomik, die zu einem besseren Verständnis finanzwissenschaftlicher Fragestellungen in Bereichen wie Besteuerung, Umverteilung, Kooperation, Wahlen, Bildung und Arbeitsanreizen beitragen.

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