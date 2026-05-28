Zweite Amtszeit für Österreichs teuersten Rektor

Mehr Gehalt als der Kanzler

Und auch die Rektoren selbst steigen deswegen auf die Barrikaden und orten einen „Kahlschlag”, von „Supergau” und einem „historischem Angriff” war die Rede. Dabei kassieren die Rektoren hierzulande selbst im internationalen Vergleich recht gut. Die Luxus-Gagen erreichen Höhen von fast 400.000 Euro, wie eine Statistik aus dem Jahr 2024 zeigt. Allen voran: der Rektor der WU Wien, der sogar mehr als der Bundeskanzler verdient, denn Christian Stocker kommt im Jahr „nur“ auf 281.280 Euro ...