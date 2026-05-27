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Ex-Volkswagen-Chef will Elektro-Traktor bauen

Motor
27.05.2026 12:11
Der geplante E-Traktor soll dank Wechselbatterie 24/7 im Einsatz sein können (Symbolbild).
Der geplante E-Traktor soll dank Wechselbatterie 24/7 im Einsatz sein können (Symbolbild).(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frühere VW-Chef Herbert Diess will im kommenden Jahr mit einem neuen Unternehmen einen Elektro-Traktor auf den Markt bringen. Es wird ein Mittelklasse-Traktor für Landwirte und kommunale Dienste, kündigte der 67-Jährige an.

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Die Landmaschine soll mit einem Wechsel-Akkusystem ausgestattet sein, das einen „24/7-Betrieb“ ermögliche. Außerdem sollen an den Traktor alle gängigen Geräte wie Mähwerke und Schneeschilder angebaut werden können.

Von den ersten Auslieferungen 2027 an will das Unternehmen Diess zufolge mit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen wettbewerbsfähig sein. „Wir möchten unsere Wettbewerbsfähigkeit schnell an möglichst viele Betriebe weitergeben“, schrieb er. Gelingen solle das durch attraktive Preise, höchste Qualität und die Möglichkeit, den in der Landwirtschaft selbst produzierten Solarstrom für die tägliche Arbeit einzusetzen.

„Wir sind voll im Zeitplan“
Die Diess E-Agrartechnik AG sei bei der Produktentwicklung „voll im Zeitplan“. Die Firma mit Sitz in München arbeitet demzufolge mit einem in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablierten Landmaschinenunternehmen sowie Zulieferer zusammen. Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht.

Ex-Volkswagen-Chef Diess geht unter die Landmaschinenbauer.
Ex-Volkswagen-Chef Diess geht unter die Landmaschinenbauer.(Bild: AFP)

Im deutschen Unternehmensregister ist Diess‘ Firma bisher nicht aufgeführt. Neben Traktoren will das Unternehmen unter anderem auch Ladestationen und elektrische Anbaugeräte anbieten. Perspektivisch seien außerdem autonome Landmaschinen vorgesehen.

Diess nach VW: Aufsichtsratschef und Hotelier
Diess war von 2018 bis 2022 Konzernchef von Volkswagen. Auch nach seiner Absetzung erhielt er ein Vorstandsgehalt in Millionenhöhe. 2025 waren es einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung gut neun Millionen Euro - mehr als sein Nachfolger Oliver Blume. Endgültig bei den Wolfsburgern in den Ruhestand ging Diess an seinem 67. Geburtstag im Herbst 2025.

Seit 2023 ist der gebürtige Münchner Aufsichtsratschef beim Chiphersteller Infineon. Er engagiert sich überdies bei mehreren Start-ups - und hält sich nach früheren Angaben oft in Spanien auf, wo er ein kleines Hotel betreibt, samt Rinderzucht und Birnenplantage.

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