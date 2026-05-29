(K)eine Bestleistung und zwei Rekord-Läuferinnen

Anstoß für Veränderung?

Da der Wind bei Voss’ Topversuch im Weitsprung zu stark war, hatte er gehofft, dass seine zweitbeste Weite gewertet und die Bestleistung somit offiziell gültig wird. „Das ist im Regelwerk so aber nicht explizit erwähnt und wird darum auch nicht umgesetzt“, erklärte Voss, der mit seiner Anfrage aber durchaus Bewegung in die Thematik gebracht haben könnte.