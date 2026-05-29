16-Jähriger überfällt WC-Kraft und verliert Finger

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich forderte der Jugendliche von dem 39-jährigen Mitarbeiter Bargeld sowie dessen Mobiltelefon. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er dem Mann das Messer vor. Doch das Opfer weigerte sich, etwas herauszugeben – mit drastischen Folgen: Der Täter verletzte den 39-Jährigen mit einem Stich am Unterarm. Die Wunde war zwar nicht tief, aber deutlich klaffend.