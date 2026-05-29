Parteien bunkern zwei Millionen Euro Fördergelder

Nur bei den Grünen gab es nichts zu beanstanden

Nicht ganz ungeschoren davonkommen könnten auch die FPÖ, die SPÖ und die Neos. Hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung der Gelder (diese dürfen nur für die Arbeit des Klubs verwendet werden) stellten die Prüfer nämlich fest, dass seitens der FPÖ 3200 Euro an Miliz- und Sportvereine gezahlt worden waren. „Hier gibt es aus unserer Sicht Klarstellungsbedarf. Die Frage ist, ob diese Förderungen etwas mit der Erfüllung der Aufgaben eines Landtagsklubs zu tun haben“, erklärt Eggler-Bargehr. Weiteren Klarstellungsbedarf sehen die Prüfer bei den Sozialdemokraten, die ein Bargeldgeschenk in Höhe von 500 Euro tätigten, sowie bei den Neos, die 100 Euro für private Begleiche verwendet hatten. Auch über diese drei Hinweise wird der Landesparteientransparenzsenat verhandeln.