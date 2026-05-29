Geburtenstarke Länder blockieren Gleichstellung

Laut den Autoren sei in der Studie ersichtlich, dass demografische Entwicklungen gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen bremsen oder verhindern können. Niedrige oder hohe Geburtenraten beeinflussen also nicht nur die Altersstruktur der Bevölkerung, sondern auch, welche Werte und Einstellungen in einer Gesellschaft bestehen bleiben. Die Forschenden betonen aber auch, dass dabei viele andere Faktoren eine Rolle spielen – etwa Bildung oder allgemeine gesellschaftliche Trends. Trotzdem könne die Bevölkerungsentwicklung eine „starke kulturelle Kraft“ sein.