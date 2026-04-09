So essen Sie sich müde – das perfekte Abendessen

Auch späte, schwere Mahlzeiten sind keine gute Idee. Dann läuft die Verdauung auf Hochtouren und die Nacht wird unruhig. Isst man hingegen zu früh, kann es sein, dass man hungrig ins Bett geht und sich dort mit seinem knurrenden Magen herumschlägt. Daher besser leicht und rechtzeitig essen. Der ideale zeitliche Abstand zwischen Essen und Zubettgehen? Etwa drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen. Das ist, Experten zufolge, der sogenannte Sweet Spot.