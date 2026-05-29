Neuer Weg zur neuen Wohnung in Wien steht nun fest

Kinderkrankheiten sollen noch verschwinden

Dass die Details zur Gewichtung der Bonuspunkte noch nicht genau feststehen, liegt nicht nur am noch fehlenden Gesetzesbeschluss: Im Hintergrund wird noch heftig an der Umsetzung der Regeln geschraubt. Der Testlauf hatte gezeigt, dass viele bei dem System nicht restlos durchblicken. Das soll nun durch Erklär-Videos, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und weitere Hilfen abgefedert werden. Das Rathaus verspricht: Wer dann noch immer nicht versteht, wie das Maximum an Bonuspunkten für die neue Wohnung herauszuholen ist, bekomme dafür persönliche Beratung und Unterstützung.