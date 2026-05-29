Wirkt im Pongau der neue starke Mann schon mit?

Seit zwei Jahrzehnten prägt Sepp Klingler den Regionalligisten TSV St. Johann wie kein Zweiter. Doch hinter den Kulissen läuft längst die Suche nach seinem Nachfolger – und mit Nachwuchsleiter Fatih Yilmaz scheint bereits ein Kandidat in den Startlöchern zu stehen.
Seit rund 20 Jahren hört man bei Westligist St. Johann auf das Sagen von Präsident Sepp Klingler. Der 83-Jährige ist mit seiner Aufgabe noch immer Feuer und Flamme.
Im Hintergrund arbeitet man dennoch daran, einen Nachfolger für die Vereins-Legende zu finden. Das Profil des möglichen neuen Präsidenten stellte Klingler freilich selber auf. „Es wäre gut, wenn er den Klub kennt und aus der Wirtschaft käme“, sagte er im Frühjahr der „Krone“. Anforderungen, die nahezu perfekt auf den derzeitigen Nachwuchsleiter Fatih Yilmaz zugeschnitten sind.
Ich muss alles über den Verein und die Arbeit wissen. Es muss also alles offengelegt werden
Fatih Yilmaz
„Ich könnte mir das gut vorstellen“, meinte der 43-Jährige, der in seinem Brotberuf Geschäftsführer einer Baufirma ist und schon Klingler-Agenden übernimmt. Für den großen Schritt an die Spitze des Klubs müsse man aber einiges tun, will Yilmaz kein zu großes Risiko eingehen. „Ich muss alles über den Verein und die Arbeit wissen. Es muss also alles offengelegt werden“, wünscht sich Yilmaz Einsicht in die Bücher.
Sportlich geht’s für St. Johann in der Westliga noch um das ÖFB-Cup-Ticket. Nach dem 4:1 beim FC Pinzgau (stellte gestern Ex-Profi Thomas Eder als neuen Trainer vor) gastiert heute Grünau.
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