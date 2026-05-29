Wirkt im Pongau der neue starke Mann schon mit?

„Ich könnte mir das gut vorstellen“, meinte der 43-Jährige, der in seinem Brotberuf Geschäftsführer einer Baufirma ist und schon Klingler-Agenden übernimmt. Für den großen Schritt an die Spitze des Klubs müsse man aber einiges tun, will Yilmaz kein zu großes Risiko eingehen. „Ich muss alles über den Verein und die Arbeit wissen. Es muss also alles offengelegt werden“, wünscht sich Yilmaz Einsicht in die Bücher.