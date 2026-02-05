Warum uns Alkohol schlechter schlafen lässt

Wer nach einem Feierabend-Gläschen schneller einschläft, denkt womöglich: Perfekt, das wirkt! Doch genau hier beginnt der Irrtum. Dabei handelt es sich – scherzhaft ausgedrückt – um eine „Happy-Hour-Illusion“. „Alkohol beeinträchtigt den Schlaf aus mehreren Gründen: Er wirkt zunächst sedierend [Anmerkung: beruhigend], sodass man schneller einschläft, doch dieser Effekt täuscht“, erklärt Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. Was sich also anfühlt wie ein Schlummertrunk, entpuppt sich nachts als Schlafstörenfried.