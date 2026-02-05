Warum uns Alkohol schlechter schlafen lässt

Egal, ob Bier, Wein oder Cocktails: Alkohol hilft beim Einschlafen – sabotiert aber die Nacht(ruhe)! Warum das Feierabend-Gläschen die „REM-Phase“ stört, den Schlaf unruhig macht und uns am nächsten Tag müde und unkonzentriert, erklärt „Krone“-Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. Plus: welche Alternativen es gibt.
Wer nach einem Feierabend-Gläschen schneller einschläft, denkt womöglich: Perfekt, das wirkt! Doch genau hier beginnt der Irrtum. Dabei handelt es sich – scherzhaft ausgedrückt – um eine „Happy-Hour-Illusion“. „Alkohol beeinträchtigt den Schlaf aus mehreren Gründen: Er wirkt zunächst sedierend [Anmerkung: beruhigend], sodass man schneller einschläft, doch dieser Effekt täuscht“, erklärt Schlafmediziner Dr. Michael Saletu. Was sich also anfühlt wie ein Schlummertrunk, entpuppt sich nachts als Schlafstörenfried.
„Im weiteren Verlauf stört Alkohol die sogenannte Schlafarchitektur, insbesondere die REM-Phase, die für Emotionsregulation und motorisches Gedächtnis wichtig ist“, so Dr. Saletu über jene Phase, in der also Träume entstehen, Emotionen verarbeitet werden und das motorische Gedächtnis arbeitet. Studien zeigen, dass selbst moderate Mengen Alkohol die REM-Dauer verkürzen und in die zweite Nachthälfte verschieben.
Alkohol führt zu häufigem Aufwachen, unruhigem Schlaf und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Atemaussetzer.
Dr. Michael Saletu, Schlafmediziner und Neurologe
Bild: Eva Manhart
Hinzu kommt ein weiterer Effekt: „Außerdem führt Alkohol zu häufigem Aufwachen, unruhigem Schlaf und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Schnarchen oder Atemaussetzer“, ergänzt der Schlafmediziner. „Das Ergebnis: Man schläft zwar scheinbar gut ein, aber die Schlafqualität sinkt erheblich, was zu Tagesmüdigkeit und Konzentrationsproblemen führt.“ Ein weiterer Grund dafür: Da der Körper den Alkohol nachts abbaut, werden Stresshormone freigesetzt.
Alkoholische Getränke bringen zudem den zirkadianen Rhythmus durcheinander und wirken harntreibend. Beides sorgt dafür, dass man öfter aufwacht – die „Pinkel-Break“ wird zur unfreiwilligen Schlafpause.
Wer erholt aufwachen möchte, sollte daher abends – mindestens 3 bis 4 Stunden vor dem Zubettgehen – keinen Alkohol mehr trinken, sondern eine Schale beruhigenden Tee. Mittlerweile gibt es zahlreiche Sorten, die nicht nur entspannen, sondern auch gut schmecken. Hilfreich sind zudem feste, regelmäßige Schlafenszeiten, eine ruhige Schlafumgebung und entspannende Abendrituale – alles ganz ohne Promille.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.