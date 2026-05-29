Keine Rettung mehr: Schwimmer starb im Prebersee

Kurz nach 13 Uhr ging bei der Rettung und der Feuerwehr der Notruf ein. Auch die Wasserrettung machte sich auf den Weg. Ersthelfer, die am Prebersee anwesend waren, konnten die vermisste Person nur wenige Minuten danach auch ans Ufer ziehen und mit der Reanimation beginnen. Der Notarzt übernahm kurz darauf die Wiederbelebungsversuche.