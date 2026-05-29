Keine Rettung mehr: Schwimmer starb im Prebersee

Alarm für die Retter im Lungau in Salzburg! Ein älterer Herr schwamm am Freitag im nur wenige Meter tiefen Prebersee in Tamsweg und kehrte nicht mehr zurück. Er konnte auch noch aus dem Moorsee gerettet werden. Wiederbelebungsversuche waren aber vergeblich. Der Schwimmer starb an der Unfallstelle.
Kurz nach 13 Uhr ging bei der Rettung und der Feuerwehr der Notruf ein. Auch die Wasserrettung machte sich auf den Weg. Ersthelfer, die am Prebersee anwesend waren, konnten die vermisste Person nur wenige Minuten danach auch ans Ufer ziehen und mit der Reanimation beginnen. Der Notarzt übernahm kurz darauf die Wiederbelebungsversuche.
Es war aber schon zu spät. Der ältere Herr verstarb noch am Unglücksort. Die Wasserrettung, die noch auf der Anfahrt war, kehrte wieder um.
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