Zeit zum Abschied! GAK trennt sich von sieben Mann

Kampf um Leihspieler

Auch bei den Leihspielern Franz Stolz, Mathias Olesen und Leon Klassen arbeitet Sportchef Wawra intensiv daran, dass es eine Fortsetzung im roten Trikot geben kann. Auch Tormann-Rückkehrer Juri Kirchmayr soll sich beim GAK in der neuen Saison empfehlen, beim Langzeitverletzten Zeteny Jano ist Wawra im Austausch mit Stammklub Red Bull Salzburg, welche die besten Optionen für den Mittelfeldspieler sind. Fix verlängert hat indes ein Mann im Betreuerstab: Stefan Arvay wird gemeinsam mit Anton Maderbacher den Athletikbereich weiterhin abdecken.