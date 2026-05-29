Zeit zum Abschied! GAK trennt sich von sieben Mann

Zuletzt hatte der GAK mit dem Neuzugang von Routinier Peter Michorl für Aufsehen gesorgt. Jetzt bauen die Rotjacken ordentlich am bereits bestehenden Kader! Der GAK gab eine umfassende Übersicht bekannt, wie die Planungen bei einigen Personalien aussehen.
Wie bereits spekuliert, trennen sich die Wege von Ersatzkapitän Thorsten Schriebl und dem GAK. „Wir haben versucht, ihn zu halten, haben ihm ein marktgerechtes und faires Angebot vorgelegt“, so Sportchef Tino Wawra. „Er hat sich aber leider anders entschieden, seine Entscheidung müssen wir akzeptieren“, kommentiert Wawra den Wechsel Schriebls zum WAC.
Duo soll gehalten werden
Weiters nicht mehr im roten Dress zu sehen sein werden Dominik Frieser, Martin Kreuzriegler, Murat Satin, Tormann Fabian Ehmann sowie die beiden Perspektivspieler Arbnor Prenqi und Mukhran Bagrationi. Letztere fielen laut GAK vor allem aufgrund der Ö-Topf-Regelung durch den Rost. Laufende Verhandlungen gibt es noch bei Christian Lichtenberger und Lukas Graf. Bei dem Duo kämpft man seitens des Klubs um einen Verbleib.
Kampf um Leihspieler
Auch bei den Leihspielern Franz Stolz, Mathias Olesen und Leon Klassen arbeitet Sportchef Wawra intensiv daran, dass es eine Fortsetzung im roten Trikot geben kann. Auch Tormann-Rückkehrer Juri Kirchmayr soll sich beim GAK in der neuen Saison empfehlen, beim Langzeitverletzten Zeteny Jano ist Wawra im Austausch mit Stammklub Red Bull Salzburg, welche die besten Optionen für den Mittelfeldspieler sind. Fix verlängert hat indes ein Mann im Betreuerstab: Stefan Arvay wird gemeinsam mit Anton Maderbacher den Athletikbereich weiterhin abdecken.
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