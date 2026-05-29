Ex-Teamchef Tedesco übernimmt bei Serie-A-Klub

Neuer Job für Domenico Tedesco! Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der ehemalige Belgien-Teamchef beim FC Bologna auf der Trainerbank Platz nehmen.
Die Vertragsdetails seien bereits geklärt, Tedesco müsse nur noch unterschreiben, so Romano.
Zuletzt war der 40-Jährige bei Fenerbahce Istanbul tätig, im April gab der türkische Erstligist die Trennung vom Deutsch-Italiener bekannt. Von Februar 2023 bis Jänner 2025 arbeitete Tedesco außerdem als Teamchef der belgischen Nationalmannschaft, auch in der deutschen Bundesliga sammelte er bei Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Leipzig bereits Trainererfahrung.
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