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„Wochenlange Auszeit“

Sorge um Udo Lindenberg: Kult-Rocker im Spital!

Society International
29.05.2026 12:12
(Bild: EPA/JENS KALAENE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fans in großer Sorge um Udo Lindenberg: Der Rocker musste kurz nach seinem 80. Geburtstag ins Krankenhaus. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, steht wohl eine „wochenlange Auszeit“ bevor.

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Die deutsche Zeitung bezieht sich dabei auf eine Mitteilung der Brost-Stiftung, Veranstalter eines anstehenden Events von Lindenberg. Demnach hieß es in dem offiziellen Statement: „Mit großem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung ,Udo Lindenberg & Friends‘ absagen.“

„In krankenhäuslicher Behandlung“
Der Grund für die Absage weckt Besorgnis: Lindenberg könne den Termin nicht wahrnehmen, denn: „Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.“

Das Bedauern über die Absage sei groß, hieß es in dem Statement weiter, man habe sich „auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut“. 

Lindenberg wurde im Mai 80
Die genauen Umstände für Udo Lindenbergs Krankenhaus-Aufenthalt sind bislang nicht bekannt. Die „Bild“ will aber herausgefunden haben, dass der Rocker sich derzeit noch in einer Hamburger Klinik befinde und sich dort weiteren kardiologischen Checks unterziehen müsse. 

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