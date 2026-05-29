Sorge um Udo Lindenberg: Kult-Rocker im Spital!

Fans in großer Sorge um Udo Lindenberg: Der Rocker musste kurz nach seinem 80. Geburtstag ins Krankenhaus. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, steht wohl eine „wochenlange Auszeit“ bevor.
Die deutsche Zeitung bezieht sich dabei auf eine Mitteilung der Brost-Stiftung, Veranstalter eines anstehenden Events von Lindenberg. Demnach hieß es in dem offiziellen Statement: „Mit großem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung ,Udo Lindenberg & Friends‘ absagen.“
„In krankenhäuslicher Behandlung“
Der Grund für die Absage weckt Besorgnis: Lindenberg könne den Termin nicht wahrnehmen, denn: „Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.“
Das Bedauern über die Absage sei groß, hieß es in dem Statement weiter, man habe sich „auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut“.
Lindenberg wurde im Mai 80
Die genauen Umstände für Udo Lindenbergs Krankenhaus-Aufenthalt sind bislang nicht bekannt. Die „Bild“ will aber herausgefunden haben, dass der Rocker sich derzeit noch in einer Hamburger Klinik befinde und sich dort weiteren kardiologischen Checks unterziehen müsse.
Udo Lindenberg feierte erst am 17. Mai seinen 80. Geburtstag. Er zählt zu den bekanntesten Musikern Deutschlands.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.