WKÖ-Chefin Schultz halbiert ihr Generalsekretariat

Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz steht unter Druck, sie soll die Organisation neu aufstellen. Im Wirtschaftsbund strich sie bereits mehrere Stellvertreter, jetzt baut sie das Generalsekretariat um – aus vier mach zwei. Die steirische Ex-Bankerin Eva Liebmann, die Mahrer 2025 hereinholte, wird ab 2027 Direktorin in der Steiermark, sie folgt Karl-Heinz Dernoscheg nach. Thomas Spann soll die Transformation in der WKÖ leiten. Jochen Danninger bleibt erster Generalsekretär, und hat mit Herwig Höllinger künftig nur noch einen Stellvertreter.