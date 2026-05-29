WKÖ-Chefin Schultz halbiert ihr Generalsekretariat

Ex-Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer vergrößerte das Generalsekretariat noch auf vier Personen, doch jetzt ist Sparen und Effizienz angesagt, Nachfolgerin Martha Schultz greift daher durch und streicht die beiden Stellvertreter Thomas Spann und Eva Liebmann. Sie bekommen neue Aufgaben.
Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz steht unter Druck, sie soll die Organisation neu aufstellen. Im Wirtschaftsbund strich sie bereits mehrere Stellvertreter, jetzt baut sie das Generalsekretariat um – aus vier mach zwei. Die steirische Ex-Bankerin Eva Liebmann, die Mahrer 2025 hereinholte, wird ab 2027 Direktorin in der Steiermark, sie folgt Karl-Heinz Dernoscheg nach. Thomas Spann soll die Transformation in der WKÖ leiten. Jochen Danninger bleibt erster Generalsekretär, und hat mit Herwig Höllinger künftig nur noch einen Stellvertreter.
Kammer-Spitze soll vorangehen
Weitere personelle Umstellungen dürften folgen. Mehr als die Hälfte der gut bezahlten Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten in den neun Bundesländern ist kooptiert, laut Gesetz ist das recht „freihändig“ möglich. Diskussionen laufen.
Ansonsten gab die Kammer bereits bekannt, den Klima-Thinktank Oecolution einzustellen, auch die Bildungsplattform „wise-up“ wird gestrichen. Bei den Mitarbeitern gilt zudem ein Aufnahmestopp. Um 100 Millionen Euro bis 2030 soll die Kammerumlage 2 sinken, das zwingt die WKÖ zum Sparen. Doppelgleisigkeiten sollen beendet werden, Förderungen, Subventionen und das Leistungsangebot auf den Prüfstand.
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