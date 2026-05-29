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Hype um Kultkleid

J.Lo gibt mega hottes Dschungelkleid-Versprechen

Society International
29.05.2026 15:06
Jennifer Lopez gab ihren Fans in der Show von Jimmy Kimmel jetzt ein richtig heißes ...
Jennifer Lopez gab ihren Fans in der Show von Jimmy Kimmel jetzt ein richtig heißes Dschungelkleid-Versprechen.(Bild: APA/AFP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist das meistgegoogelte Kleid aller Zeiten und derzeit wegen der gefeierten Serie „Off Campus“ wieder in aller Munde. Kein Wunder, dass sich Jennifer Lopez jetzt ein mega hottes Dschungelkleid-Versprechen abringen ließ.

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Beim Startschuss zu ihrem neuen Film „Office Romance“ erschien Jennifer Lopez Anfang der Woche in einem aufregenden Vintage-Kleid von Versace. Dabei hat J.Lo einst mit einem ganz anderen Versace-Dress Modegeschichte geschrieben – dem berühmt-berüchtigten Dschungelkleid!

Hype um Dschungelkleid ungebrochen
Und weil das ultrasexy, grüne Kleid, das die Latina 2000 bei den Grammys getragen hatte, gerade wegen einer ikonischen Szene in der Serie „Off Campus“ einen neuen Hype erfährt, fragte Jimmy Kimmel bei der 56-Jährigen jetzt frech nach: „Hast du das Kleid immer noch?“

Sehen Sie hier den Ausschnitt aus „Jimmy Kimmel Live“ im Video:

„Ich habe beide Kleider“, verriet Lopez daraufhin. Denn Donatella Versace habe zum 20-Jahr-Jubiläum ihres Auftritts „ein komplett neues, grünes Kleid“ für sie geschneidert, verriet die Schauspielerin und Sängerin.

2020 schlüpfte J.Lo nämlich erneut in den aufregenden Look, um diesen auf dem Laufsteg von Versace zu präsentieren.

„Gebe hier und jetzt ein Versprechen“
Als Kimmel schließlich vorschlug, Lopez sollte den aufregenden Look doch alle 20 Jahre feiern, antwortete diese unter dem Jubel des Publikums schließlich: „Ich gebe hier und jetzt ein Versprechen.“

Mit diesem Look ging Jennifer Lopez in die Modegeschichte ein! Jetzt gibt die Sängerin und ...
Mit diesem Look ging Jennifer Lopez in die Modegeschichte ein! Jetzt gibt die Sängerin und Schauspielerin ein heißes Versprechen.(Bild: AFP/VINCE BUCCI)

Nur um dann fortzufahren: „Ich werde es in 20 Jahren wieder tragen. Und es wird fantastisch aussehen! Ihr werdet es nicht hassen, okay?“

J.Lo bald neue „Bachelorette“?
J.Lo plauderte mit Kimmel zudem über ihr Liebesleben. „Du bist gerade Single?“, wollte der Moderator wissen. „Ja, das bin ich!“, bestätigte die Latina und verriet: „Ich hätte es früher machen sollen … Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, glaub mir.“

Ob sich Lopez vorstellen könne, bei der TV-Dating-Show „The Bachelorette“ mitzumachen, witzelte Kimmel. J.Los Reaktion? „Nein. Bist du verrückt? Ich werde nichts tun, was meine derzeitige Stimmung ruiniert. Nein. Es ist fantastisch, Single zu sein. Ich liebe es.“

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Die Hoffnung auf eine neue Liebe habe sie aber dennoch nicht aufgegeben, fügte sie hinzu. Betonte aber, dass ein neuer Partner aber ihren Ansprüchen genügen müsse. „Ich werde eines Tages irgendwo jemanden kennenlernen, sofern er gut genug ist. Aber mir geht es im Moment gut, so wie es ist.“

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