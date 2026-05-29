Drama bei French Open: „Diese Dinger müssen weg!“

Ein Stolperer an einem Werbeaufsteller hat zum Doppel-Aus der Deutschen Tatjana Maria und der Türkin Zeynep Sönmez geführt – und die Gefahrendebatte bei den French Open angeheizt. Sönmez war bei einem langen Ball bis weit hinter die Grundlinie gelaufen, die Augen größtenteils auf den Ball gerichtet. Dann blieb die 24-Jährige mit dem linken Fuß an dem grünen Aufsteller auf Schienbeinhöhe hängen.