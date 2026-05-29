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Aus nach Stolperer

Drama bei French Open: „Diese Dinger müssen weg!“

Tennis
29.05.2026 14:58
Werbeaufsteller sorgen bei den Roland Garros für Ärger.
Werbeaufsteller sorgen bei den Roland Garros für Ärger.(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung bei den French Open: Werbeaufsteller, die sich am Rand der Plätze befinden, sorgen für ein Verletzungsdrama und erhitzte Gemüter!

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Ein Stolperer an einem Werbeaufsteller hat zum Doppel-Aus der Deutschen Tatjana Maria und der Türkin Zeynep Sönmez geführt – und die Gefahrendebatte bei den French Open angeheizt. Sönmez war bei einem langen Ball bis weit hinter die Grundlinie gelaufen, die Augen größtenteils auf den Ball gerichtet. Dann blieb die 24-Jährige mit dem linken Fuß an dem grünen Aufsteller auf Schienbeinhöhe hängen.

Hier die Szene im Video:

Maria eilte zu Hilfe, tröstete ihre Doppel-Partnerin und half ihr auf. Das Duo gab beim Stand von 0:2 im ersten Satz gegen die Ukrainerinnen Anhelina Kalinina und Dayana Yastremska auf.

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Der Rückzug sei „aufgrund einer Knieverletzung“ von Sönmez erfolgt, schrieb der Sender beIN Sports.

Forderung von Boulter
„DIESE DINGER MÜSSEN WEG. Ich hatte gestern Nacht Glück, aber nächstes Mal vielleicht nicht mehr ...“, schrieb die britische Tennisspielerin Katie Boulter, die sich am Donnerstag Österreichs Anastasia Potapova geschlagen geben musste, via X. Auch sie hatte in Paris mit den Werbeaufstellern zu kämpfen.

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