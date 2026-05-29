„SATC“-Hottie Jason Lewis feiert großes Comeback

Hofft auf Fan-Hype

Lewis ist mit seinem ersten Buch nahezu fertig: „Ich habe es bereits dreieinhalb Mal überarbeitet“, verrät er. Das einzige Problem: Er hat noch keinen Verleger oder Herausgeber gefunden und einen Buchtitel scheint es auch noch nicht zu geben. Was auch der Grund für seine Rückkehr in die sozialen Medien sei. „Ich versuche sehr bewusst, eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich für meine Bücher interessiert“, gestand er ein. Er suche Rückmeldungen der Fans.