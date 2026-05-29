„SATC“-Hottie Jason Lewis feiert großes Comeback

„And Just Like That…“ wird der „Sex and the City”-Schönling zum Autor.
Als Samantha Jones‘ Jung-Lover Jerry „Smith“ Jerrod spielte sich Jason Lewis in die Herzen der (zumeist weiblichen) Fans. In den letzten Jahren verschwand der Schauspieler vollkommen von der Bildfläche - bis er sich in der letzte Woche auf Instagram zurück unter den Lebenden meldete.
In einem neuen Interview verriet der heute 54-Jährige jetzt, dass er sich unter dem Radar der Öffentlichkeit einen Lebenstraum erfüllte und auf den Spuren von J.R.R. Tolkien wandelt.
Umzug nach Costa Rica
Im „The Hollywood Reporter“ enthüllte das Ex-Model, dass es 2022 von Kalifornien nach Costa Rica gezogen war. Neben Surfen und dem Spanischlernen habe Lewis dort begonnen, an einer neunteiligen Fantasy-Buchreihe zu schreiben.
Mit diesem Instagram-Video meldete sich Jason Lewis nach jahrelanger Auszeit zurück:
Dafür stehe er manchmal bereits um vier Uhr morgens auf. „Ich surfe oder laufe am Strand entlang, wenn die Wellen noch nicht gut sind“, sagte Lewis. „Dann trinke ich meinen Kaffee, setze mich an den Schreibtisch und arbeite.“ Nach dem Frühstück kehrt er an seinen Schreibtisch zurück und versucht, „zwischen 1000 und 2000 Wörter pro Tag aufs Papier zu bringen“.
Auf Spuren von „Herr der Ringe“
Bei seinen neun geplanten Büchern handelt es sich um drei zusammenhängende Trilogien, die laut Lewis „alle im selben Universum, aber in unterschiedlichen Epochen spielen“. Worum es geht: „Größtenteils dreht sich alles um Macht, Tyrannei, Selbstbestimmung und Wiedergutmachung – es ist eher etwas Magisches wie ,Herr der Ringe‘, nicht nur reine Science Fiction.“
Lewis hat zudem beschlossen, dass er das siebte Buch als Erstes herausbringen will – „weil ich ein ,Star Wars‘-Fan bin und es für mich Sinn machte, von hinten anzufangen.“
Hofft auf Fan-Hype
Lewis ist mit seinem ersten Buch nahezu fertig: „Ich habe es bereits dreieinhalb Mal überarbeitet“, verrät er. Das einzige Problem: Er hat noch keinen Verleger oder Herausgeber gefunden und einen Buchtitel scheint es auch noch nicht zu geben. Was auch der Grund für seine Rückkehr in die sozialen Medien sei. „Ich versuche sehr bewusst, eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich für meine Bücher interessiert“, gestand er ein. Er suche Rückmeldungen der Fans.
In seinem ersten Posting nach drei Jahren Funkstille hatte Lewis am 21. Mai sehr kryptisch geklungen: „Ich war mit kreativer Arbeit beschäftigt, die kaum Raum für etwas anderes lässt, die jetzt aber ihre Menschen finden muss.“ Zu diesem Zeitpunkt verriet Lewis seinen Fans noch nicht, dass er an einer Buchreihe schrieb. Er sagte lediglich, sein Projekt sei inzwischen „weit genug fortgeschritten, dass es sich richtig anfühlte, wieder aufzutauchen.“
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