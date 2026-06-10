Red Bull Salzburg will nächsten Verteidiger holen

Medizincheck soll noch am Mittwoch über die Bühne gehen

Nach 134 Spielen für den Traditionsverein soll es den 28-Jährigen nun an die Salzach verschlagen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einer Ablösesumme von bis zu drei Millionen Euro, die Salzburg für den ehemaligen Nachwuchsnationalspieler der Eidgenossen überweisen soll. Laut Romano soll der Medizincheck noch am heutigen Mittwoch über die Bühne gehen.