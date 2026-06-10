Red Bull Salzburg will nächsten Verteidiger holen

Der größte Umbruch in der Red Bull-Ära bei Salzburg schreitet voran. Nach Nikolas Veratschnig stehen die Mozartstädter kurz vor dem Abschluss eines weiteren Neuzugangs. Dieser hat in der Vergangenheit schon kurz Bekanntschaft mit den Bullen gemacht.
Offiziell läuft der größte Umbruch aller Zeiten bei Red Bull Salzburg erst an, hinter den Kulissen tut sich aber einiges. Am Dienstag gab der Tabellendritte der abgelaufenen Saison in der österreichischen Bundesliga die Verpflichtung von Nikolas Veratschnig bekannt. Die „Krone“ berichtete bereits über die Details zum Deal, im Rahmen dessen der Kärntner den FSV Mainz 05 Richtung Salzburg verlässt.
28-Jähriger vor Wechsel zu Red Bull Salzburg
Jetzt stehen die Bullen kurz vor dem Abschluss des nächsten Transfers. Bereits Ende Mai hatte der Schweizer „Blick“ davon berichtet, dass Sportboss Marcus Mann und Co. Interesse an Dominik Schmid zeigen. Der Linksverteidiger war im Sommer 2023 von Grashoppers Zürich zum FC Basel gewechselt.
Medizincheck soll noch am Mittwoch über die Bühne gehen
Nach 134 Spielen für den Traditionsverein soll es den 28-Jährigen nun an die Salzach verschlagen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einer Ablösesumme von bis zu drei Millionen Euro, die Salzburg für den ehemaligen Nachwuchsnationalspieler der Eidgenossen überweisen soll. Laut Romano soll der Medizincheck noch am heutigen Mittwoch über die Bühne gehen.
Mit seiner kolportierten neuen Heimstätte, der Red Bull-Arena, hat Schmid erst im vergangenen Jänner Bekanntschaft gemacht. Bei der 1:3-Niederlage in der Ligaphase der Europa League stand er für Basel 89 Minuten auf dem Feld. Schon in naher Zukunft dürften einige Minuten dazukommen.
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