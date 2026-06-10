Optimale Zusammenarbeit für den „König der Lüfte“

Er wurde von seinen Rettern ins Tierheim Parndorf auf die Wildtierstation gebracht, wo er jetzt bestens versorgt wird. Besonders stolz ist Samwald auf die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen wie der Jägerschaft, dem Tierschutz, der Amtstierärztin und der Tierrettungsgruppe der Feuerwehr. „Genau so gelingt es uns, verletzten Tieren schnell zu helfen“, so Samwald.