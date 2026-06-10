Optimale Zusammenarbeit für den „König der Lüfte“

Ein geschwächter Kaiseradler wurde am Samstag in Parndorf im Burgenland gesichtet und dank des Ineinandergreifens einiger Organisationen eingefangen und in Sicherheit gebracht.
Hans-Peter Samwald ist Naturschutzorgan in Parndorf. Gleichzeitig ist er aber auch Jäger und Feuerwehrmann. Somit ist er eine der ersten Ansprechpersonen, wenn es um verletzte Tiere geht.
In der Vorwoche erhielt Samwald einen Anruf seitens der Jägerschaft, dass ein verletzter Adler gesichtet worden war. Gemeinsam mit der Tierrettungsgruppe der Feuerwehr Parndorf konnte er trotz Einbruch der Dunkelheit den Greifvogel schnell lokalisieren.
„Mit einem dafür vorgesehenen Netz, das man theoretisch auch werfen kann, und der Wärmebildkamera haben wir das Tier schnell gefunden und eingefangen“, schildert der Parndorfer. Der etwa einjährige Kaiseradler dürfte schon ein paar Tage nichts gefressen haben und war abgemagert, sonst aber anscheinend nicht verletzt.
Er wurde von seinen Rettern ins Tierheim Parndorf auf die Wildtierstation gebracht, wo er jetzt bestens versorgt wird. Besonders stolz ist Samwald auf die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen wie der Jägerschaft, dem Tierschutz, der Amtstierärztin und der Tierrettungsgruppe der Feuerwehr. „Genau so gelingt es uns, verletzten Tieren schnell zu helfen“, so Samwald.
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