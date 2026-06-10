Können die „Atlas-Löwen“ wieder für Furore sorgen?

„Ich hoffe, dass wir lernen und wachsen und in unseren Kindern in Afrika eine Fußball-DNA aufbauen, die Bestand hat“, hatte Regragui nach der WM-Sensation vor vier Jahren erklärt. Sie sind auf einem guten Weg, attestiert ihnen auch Experte Pascal Züberbühler von der Technischen Studiengruppe der FIFA. „Marokko macht in den letzten Jahren einen Riesenjob. Sie haben ein sensationelles Trainingszentrum, haben viel investiert und gute Nachwuchsmannschaften. Die Erwartungshaltung ist aber jetzt ein bisschen anders, die ist groß für die Spieler und den neuen Trainer. Es ist interessant zu analysieren, wie sie sich zeigen und ob sie das bestätigen können, was sie bei der letzten WM gemacht haben“, sagte der Schweizer.