Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Vereinsserie

„Da wird das Radfahren auch wirklich gefördert“

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.06.2026 10:00
Kinder ab fünf Jahren trainieren im Bikeclub LeoGang.
Kinder ab fünf Jahren trainieren im Bikeclub LeoGang.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die „Krone“-Vereinsserie hörte sich vor dem anstehenden Mountainbike-Weltcup in Leogang beim dortigen Bikeclub um. Der Verein ist spezialisiert aufs Downhill-Fahren. Die Talente im Verein kommen aber hauptsächlich aus anderen Bundesländern. Ein Hobby, für das Begeisterte ordentlich Geld investieren müssen.

0 Kommentare

Von Donnerstag bis Sonntag dreht sich in Leogang wieder alles ums Mountainbiken. Der Weltcup mit den Stars des Sports ist wieder im Pinzgau zu Gast. Da freut sich auch der örtliche Bikeclub LeoGang besonders, wenn die Nachwuchsfahrer ihren Idolen zujubeln können. „Wir haben schon Banner und Kartons gebastelt. Das ist wirklich süß, wenn die Kinderaugen leuchten“, erzählt Obfrau Denise Hartwig.

Sie selbst lebt für den 2019 gegründeten Verein, kümmert sich daneben auch noch um ihre eigene Bikeschule. Was sie am Downhill-Fahren so gern mag? „Alles. Die Abwechslung. Die Leute sind immer cool. Du machst etwas mit deinem Hirn und deinem Körper.“ Auch deshalb ist sie von Düsseldorf über Kanada, die USA und Südafrika 2018 in den Pinzgau gekommen. „Da war Leogang ganz oben auf der Liste, da wird das Radfahren auch wirklich gefördert.“

Bikeclub Obfrau Denise Hartwig in ihrem Wohnzimmer, auf der Strecke in Leogang.
Bikeclub Obfrau Denise Hartwig in ihrem Wohnzimmer, auf der Strecke in Leogang.(Bild: Andreas Tröster)

Das ist auch ihr Ziel im Bikeclub, der ein reiner Downhill-Verein ist. Kinder ab fünf Jahren können für 150 Euro pro Saison plus 20 Euro Mitgliedsbeitrag unter professionellen Strukturen mittrainieren. Wer den Sport ernst nimmt, muss dafür ordentlich hinblättern. Ein Rad kostet 2000 Euro aufwärts, dazu kommen Protektoren (200 Euro) sowie ein Helm (80 Euro). „Es ist schon eher ein Sport, der kostenintensiv ist“, weiß auch Hartwig.

Lesen Sie auch:
Luka Mladenovic (li.) und Clemens Weis
„Krone“-Vereinsserie
„Ziel war die Weltspitze – da sind wir jetzt“
08.06.2026
75. Ausgabe
Tour of Austria glänzt mit attraktivem Starterfeld
07.06.2026
Sport Tv Logo
China-Kicker Reiner
„Als Europäer kann man sich das schwer vorstellen“
07.06.2026

Höll nur aus einem Grund Mitglied
Dennoch ist die Nachfrage groß. „Wir haben für dieses Jahr zehn unterschiedliche Leistungsgruppen“, sagt die Deutsche. Die Kinder und Jugendliche reisen für das Training am Wochenende aus ganz Österreich an. „Wir haben mit Sarah Scholz ein Nachwuchstalent, das jede Woche aus Kärnten zum Training kommt. Wir haben auch jemanden aus dem Burgenland oder aus der Münchner Region.“ Leoganger seien zwar auch dabei, aber verhältnismäßig wenige. Auch Weltcup-Dominatorin Valentina Höll ist Vereinsmitglied – allerdings nur, weil sie die Lizenz irgendwo beziehen muss.

Und obwohl sie die größte Fahrerin Österreichs ist, werden wenige Mädchen für den Sport begeistert. Das Verhältnis im Bikeclub LeoGang sei laut der Obfrau 90 zu 10 für Jungs. Zwei davon, Paul Schmidinger und Oliver Vogl, dürfen am Wochenende auch beim Heimweltcup starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
10.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.816 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
88.150 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.059 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1619 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1600 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1127 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Krone“-Vereinsserie
„Da wird das Radfahren auch wirklich gefördert“
Nächstes Ziel wartet
Salzburg als Erfolgsrezept für Giro-Held Gall
Alle in Salzburg
Schweinsteiger coacht Seiwald und Szoboszlai
Bares brach Zelte ab
Austria Salzburg sucht einen neuen Stürmer
Jetzt ist es fix!
Salzburg holt Verstärkung aus deutscher Bundesliga

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf