„Da wird das Radfahren auch wirklich gefördert“

Höll nur aus einem Grund Mitglied

Dennoch ist die Nachfrage groß. „Wir haben für dieses Jahr zehn unterschiedliche Leistungsgruppen“, sagt die Deutsche. Die Kinder und Jugendliche reisen für das Training am Wochenende aus ganz Österreich an. „Wir haben mit Sarah Scholz ein Nachwuchstalent, das jede Woche aus Kärnten zum Training kommt. Wir haben auch jemanden aus dem Burgenland oder aus der Münchner Region.“ Leoganger seien zwar auch dabei, aber verhältnismäßig wenige. Auch Weltcup-Dominatorin Valentina Höll ist Vereinsmitglied – allerdings nur, weil sie die Lizenz irgendwo beziehen muss.