ÖSV-Favorit will Eliasch als FIS-Präsident ablösen

Herausforderer Ospelt tritt als Brückenbauer auf

Für den ÖSV ist Ospelt der klar zu favorisierende Kandidat. „Er hat eine besonnene, ruhige, analytische Art, die Dinge intern anzusprechen und als Teamplayer zu fungieren“, beschrieb der im September aus seinem Amt scheidende Scherer die Vorzüge Ospelts. Dieser sei „gepaart mit seiner Passion für den Schneesport als Teamplayer erfolgreich.“ In seiner Bewerbung für das Amt, in dem es auch stark um die Klima- und Umweltfrage geht, trat der Herausforderer als Brückenbauer auf. Es sollen alle auf Augenhöhe diskutieren, der Jurist setzt auf Transparenz.