Lastwagen kippte um: Lenker aus Führerhaus befreit

Dramatischer Unfall am frühen Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein Kipplaster kippte beim Entladen von Erdhaushub in Brandenberg (Bezirk Kufstein) um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker (64) musste von den Einsatzkräften geborgen werden – er erlitt zwar Verletzungen, dürfte aber relativ glimpflich davongekommen sein.
Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 17.30 Uhr. Als der 64-jährige Einheimische in Brandenberg den Erdaushub von seinem Kipplaster entladen wollte, neigte sich das Gefährt plötzlich zur Seite und kippte folglich um.
„Der Lenker konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig verlassen und musste von den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden“, heißt es vonseiten der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 64-Jährige kam mit leichteren Verletzungen offenbar relativ glimpflich davon. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Das umgekippte Fahrzeug musste noch am Abend durch ein Spezialbergeunternehmen aufgestellt und geborgen werden.
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