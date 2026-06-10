Lastwagen kippte um: Lenker aus Führerhaus befreit

Dramatischer Unfall am frühen Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein Kipplaster kippte beim Entladen von Erdhaushub in Brandenberg (Bezirk Kufstein) um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker (64) musste von den Einsatzkräften geborgen werden – er erlitt zwar Verletzungen, dürfte aber relativ glimpflich davongekommen sein.