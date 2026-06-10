Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakulärer Einsatz

Lastwagen kippte um: Lenker aus Führerhaus befreit

Tirol
10.06.2026 10:26
Die Bergungsarbeiten des Lkw wurden noch am Abend erfolgreich durchgeführt.
Die Bergungsarbeiten des Lkw wurden noch am Abend erfolgreich durchgeführt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Unfall am frühen Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein Kipplaster kippte beim Entladen von Erdhaushub in Brandenberg (Bezirk Kufstein) um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker (64) musste von den Einsatzkräften geborgen werden – er erlitt zwar Verletzungen, dürfte aber relativ glimpflich davongekommen sein.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 17.30 Uhr. Als der 64-jährige Einheimische in Brandenberg den Erdaushub von seinem Kipplaster entladen wollte, neigte sich das Gefährt plötzlich zur Seite und kippte folglich um.

„Der Lenker konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig verlassen und musste von den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden“, heißt es vonseiten der Polizei.

Der umgekippte Kipplaster musste von einer Spezialfirma geborgen werden.
Der umgekippte Kipplaster musste von einer Spezialfirma geborgen werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 64-Jährige kam mit leichteren Verletzungen offenbar relativ glimpflich davon. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Der tonnenschwere Kranwagen stürzte mitten auf der Baustelle plötzlich um.
Auf Rohbau gekracht
Tonnenschwerer Kranwagen stürzte auf Baustelle um
13.04.2026
Gegen Baum gekracht
Lkw rutschte von Forstweg und überschlug sich
07.06.2026

Das umgekippte Fahrzeug musste noch am Abend durch ein Spezialbergeunternehmen aufgestellt und geborgen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.06.2026 10:26
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tiroler Unterland
Unfall
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
110.255 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
88.669 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.063 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1602 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1144 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1122 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf