Zeiss verordnet sich umfangreiches Sparprogramm

Brillengläser, Kameraobjektive, Mikroskope – und vor allem Technik für die Chipindustrie: Der Technologiekonzern Zeiss spürt die schwächelnde Weltwirtschaft zunehmend auch im Alltagsgeschäft. Zwar legte der Umsatz im ersten Halbjahr leicht zu, wie der Konzern mit Sitz im schwäbischen Oberkochen mitteilte. Gleichzeitig bereitet sich das Unternehmen aber auf schwierigere Zeiten vor – und schließt auch einen Stellenabbau nicht aus.