WhatsApp muss KI-Anbieter wieder gratis zulassen

„Ohne dass die Entscheidung für die Bürger getroffen wird“

„Mit der heutigen Entscheidung bewahren wir auch die Wahlfreiheit der Bürger in ganz Europa hinsichtlich der KI-Assistenten, die sie mit WhatsApp nutzen möchten, ohne dass diese Entscheidung für sie getroffen wird“, so EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. Die EU-Kommission wacht in der EU über die Einhaltung des Wettbewerbsrechts. Parallel untersucht die Behörde weiter, ob der Konzern mit den Einschränkungen gegen EU-Wettbewerbsrecht verstößt.