Österreicher geben USA Schuld an hohem Spritpreis

Gegen Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine

Eher distanziert, aber nicht ablehnend, ist das Verhältnis der Österreicher zur Ukraine. 31 Prozent sehen das Land als notwendigen Partner, 20 Prozent als Verbündeten. Nur sechs Prozent bezeichnen die Ukraine als Rivalen, sieben Prozent als Gegner. Im europäischen Durchschnitt wird die Ukraine überwiegend als Partner (32 Prozent) oder Verbündeter (29 Prozent) gesehen. Die Schweden sehen die Ukraine zu 52 Prozent als Verbündete, die Ungarn zu 25 Prozent als Gegner. Wenig Rückhalt hat in Österreich eine mögliche Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. 59 Prozent sind dagegen, nur 31 Prozent dafür. Nur in Bulgarien ist die Ablehnung noch größer. Mehrheiten dafür gibt es in Schweden, Spanien, Dänemark, Portugal, Großbritannien und den Niederlanden.