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3:0-Sieg gegen Island

Furioses Messi-Comeback! Rekord und Geniestreich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 10:43
Bei seinem Comeback gegen Island drückte Lionel Messi der Partie sofort seinen Stempel auf.
Bei seinem Comeback gegen Island drückte Lionel Messi der Partie sofort seinen Stempel auf.(Bild: AFP/TODD KIRKLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentiniens Fußballfans können aufatmen. Der zuletzt angeschlagene Superstar Lionel Messi hat zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft bei der erfolgreichen WM-Generalprobe des Titelverteidigers ein furioses Comeback gefeiert.

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Beim 3:0 von Österreichs Gruppengegner Argentinien gegen Island am Dienstag in Auburn, Alabama, wurde der 38-jährige Messi in der 70. Minute eingewechselt. Mit einem Geniestreich setzte er nach 45 Sekunden Lautaro Martínez in Szene, der im Strafraum vom Island-Goalie gefoult wurde. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Messi sicher zum 2:0. Die weiteren Tore erzielten Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.).

Messi hatte sich am 24. Mai eine Muskelverletzung zugezogen, nach seinem Comeback und dem souveränen Sieg schwor er die argentinische Mannschaft und ihre Fans auf die WM-Titelverteidigung ein.

„Los geht‘s, aber zusammen wie nie zuvor“, schrieb er bei Instagram zu einem Foto vom Erfolg gegen Island.

Neuer Rekord für Messi
Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Und er fügte seiner großen Sammlung an Rekorden einen weiteren hinzu. Der Ausnahmespieler ist nun auch der älteste Torschütze in der Geschichte Argentiniens. Messi löste Ángel Labruna ab, der die Bestmarke seit 1958 gehalten hatte.

Sein 200. Länderspiel wird er wohl am 16. Juni im ersten WM-Spiel der Argentinier gegen Algerien geben, am 22. Juni ist der Weltmeister in Dallas zweiter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J.

Dritter Gruppengegner ist Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar als Kapitän zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme.

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