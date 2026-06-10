Furioses Messi-Comeback! Rekord und Geniestreich

Neuer Rekord für Messi

Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Und er fügte seiner großen Sammlung an Rekorden einen weiteren hinzu. Der Ausnahmespieler ist nun auch der älteste Torschütze in der Geschichte Argentiniens. Messi löste Ángel Labruna ab, der die Bestmarke seit 1958 gehalten hatte.