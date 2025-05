Zweithandys: Kinder tricksen Smartphone-Verbot aus

Not macht erfinderisch – das gilt offenbar für so manche Schüler angesichts des neuen Handyverbots. Seit 1. Mai ist das Smartphone im Klassenzimmer durch eine bundesweite Novelle ja tabu. „Wir bekommen die Rückmeldungen aus den Schulen, dass es das Phänomen der Zweit- und Dritthandys gibt“, sagt Paul Kimberger, Lehrervertreter der Pflichtschulen in OÖ. Heißt: Manche Kinder geben ein Gerät beim Lehrer ab und spielen in der Pause dann mit ihrem zweiten weiter.