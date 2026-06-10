„Einzige Katastrophe“: Ex-Coach tadelt Nagelsmann

Peter Neururer hat Julian Nagelsmanns Kommunikation in Bezug auf den WM-Kader scharf kritisiert. Dass der Bundestrainer einerseits meinte, nur Leistungsträger nach Amerika mitzunehmen, andererseits jedoch Leroy Sane für das Turnier nominierte, passe nicht zusammen.
„Wir reden jetzt nicht von der Qualität des Spielers, sondern nur von der Aussage Julian Nagelsmanns im Bezug auf die Dinge, die er vorher angesprochen hat: ‘Nur Leistungsträger kommen für uns infrage‘“, so Neururer bei Sport1. „Mit dieser Aussage, die Julian mal gemacht hat, tritt er mit sich selbst ad absurdum. Ich kann nicht einerseits das einfordern und auf der anderen Seite Ausnahmen machen.“
„Keine klare Hand gegeben“
Dem langjährigen Bundesliga-Trainer zufolge sei Sane bei Galatasaray weit davon entfernt, ein Leistungsträger zu sein. Entsprechend unglaubwürdig werde Nagelsmann mit seinen Aussagen. „Vor allem in einer Mannschaft, die auch einen gewissen Rückhalt braucht, seitens des Trainers. Eine klare Hand ist damit nicht mehr gegeben“, meinte Neururer weiter.
Der 71-Jährige fordert: „Du hast bei uns nur die Berechtigung zu spielen, wenn du deine Fähigkeiten auf den Platz bringst. Ansonsten hilfst du der Mannschaft fußballerisch nicht.“
Ab Sonntag hat Sane die Chance, Neururer Lügen zu strafen. Da trifft Deutschlands Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel auf Curaco, gefolgt von den beiden Partien gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.
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