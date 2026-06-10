„Einzige Katastrophe“: Ex-Coach tadelt Nagelsmann

„Wir reden jetzt nicht von der Qualität des Spielers, sondern nur von der Aussage Julian Nagelsmanns im Bezug auf die Dinge, die er vorher angesprochen hat: ‘Nur Leistungsträger kommen für uns infrage‘“, so Neururer bei Sport1. „Mit dieser Aussage, die Julian mal gemacht hat, tritt er mit sich selbst ad absurdum. Ich kann nicht einerseits das einfordern und auf der anderen Seite Ausnahmen machen.“