Absolvierte 900 Flüge
Pilot flog über 15 Jahre mit gefälschter Lizenz
Ein 59-jähriger Pilot der Air Canada ist offenbar 15 Jahre lang ohne die nötige Lizenz geflogen. Der Fall flog bei einer Routineuntersuchung auf. „Das ist vergleichbar mit einem Hausarzt, der in seiner Praxis Gehirnoperationen durchführt“, erklärte ein Ermittler.
Die kanadische Polizei ermittelt wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Der 59-Jährige hatte mehr als 900 nationale und internationale Flüge als Pilot absolviert, obwohl ihm dazu die Berechtigung fehlte. Er soll dabei fast drei Millionen kanadische Dollar (ca. 1,8 Millionen Euro) verdient haben.
Mann hätte nur als Co-Pilot fliegen dürfen
Der Verdächtige soll eine gefälschte Pilotenlizenz dazu verwendet haben, wie Nick Milinovich von der Peel Regional Police bei einer Pressekonferenz erklärte. Der Beschuldigte begann demnach 1988 für Air Canada als Co-Pilot zu arbeiten, ab 2009 war er schließlich als Pilot tätig. Doch dafür fehlte ihm die für diese Position nötige Linienpilotenlizenz.
Beschuldigter nicht mehr im Dienst
Der Mann war zwar ein voll ausgebildeter Pilot gewesen und hatte eine gültige Berufspilotenlizenz – doch mit dieser hätte er eigentlich nur als Co-Pilot tätig sein dürfen. Die Fluggesellschaft versicherte, dass man den Vorfall sehr ernst nehme und die Prüfung von Lizenzen verschärfe. Der 59-Jährige wurde laut Airline suspendiert. Die Polizei sprach jedoch davon, dass er noch vor der Einleitung der behördlichen und strafrechtlichen Untersuchungen pensioniert worden sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.