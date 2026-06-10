Pilot flog über 15 Jahre mit gefälschter Lizenz

Beschuldigter nicht mehr im Dienst

Der Mann war zwar ein voll ausgebildeter Pilot gewesen und hatte eine gültige Berufspilotenlizenz – doch mit dieser hätte er eigentlich nur als Co-Pilot tätig sein dürfen. Die Fluggesellschaft versicherte, dass man den Vorfall sehr ernst nehme und die Prüfung von Lizenzen verschärfe. Der 59-Jährige wurde laut Airline suspendiert. Die Polizei sprach jedoch davon, dass er noch vor der Einleitung der behördlichen und strafrechtlichen Untersuchungen pensioniert worden sei.