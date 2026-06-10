Bodensee-Tote: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Zugetragen hat sich der tragische Vorfall, wie berichtet, bereits vor rund zehn Tagen gegen 23 Uhr auf der Fährverbindung zwischen Meersburg und Konstanz. Damals war eine 24-jährige Frau aus noch ungeklärter Ursache von Bord des Schiffes in den See gestürzt. Ein Mann hatte den Vorfall gemeldet und umgehend Alarm geschlagen.