Marterbauer legt ein „Budget ohne Polster“ vor

Marterbauer kritisiert „Fantasiegehälter“ der Rektoren

Die Reaktionen auf die Einsparungen an den Unis findet Marterbauer völlig überzogen. Es werde weder jemand sterben, noch Massenkündigungen geben. Marterbauer zeigt sich über entsprechende Äußerungen im Zuge der Proteste gegen die Kürzungen fassungslos. Er sprach wörtlich von „Fantasiegehältern der Rektoren“, die teilweise mehr als der Bundeskanzler verdienen. „Dabei ist das ja öffentliches Geld.“ Das zeige, dass es an den Unis Spielraum gebe. 2026 war das Uni-Budget so groß wie noch nie, seit 2019 ist es inflationsbereinigt (!) um 24 Prozent gestiegen. Es gebe nun nur minimale Einsparungen.