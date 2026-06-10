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3 Tage Amore wie Lipa!

Aurora Ramazzottis pompöse Hochzeit auf Sizilien!

Society International
10.06.2026 10:29
Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti organisieren eine bombastische, dreitägige Hochzeit für ...
Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti organisieren eine bombastische, dreitägige Hochzeit für ihr Tochter auf Sizilien. „Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig“, so Hunziker.(Bild: Instagram.com/therealauroragram)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Traumhochzeit von Popstar Dua Lipa auf Sizilien am vergangenen Wochenende bereitet sich die Mittelmeerinsel auf das nächste Promi-Ereignis vor: Aurora Ramazzotti (30), Tochter des Sängers Eros Ramazzotti und der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker, wird am 4. Juli ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) heiraten. 

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Die bombastischen Feierlichkeiten sollen sich über drei Tage erstrecken, wie Medien berichten.

Seit neun Jahren zusammen, dreijähriger Sohn
Das Paar ist seit neun Jahren zusammen und hat einen gemeinsamen Sohn, den dreijährigen Cesare Augusto. Die Beziehung zwischen Ramazzotti und Cerza begann vor rund neun Jahren über gemeinsame Freunde.

Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti hat sich am 1. Dezember 2024 mit ihrem ...
Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti hat sich am 1. Dezember 2024 mit ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza verlobt.(Bild: www.instagram.com/therealauroragram)

Aurora Ramazzotti wuchs als Tochter zweier prominenter Eltern im Rampenlicht auf, hat sich jedoch im Laufe der Jahre eine eigene öffentliche Rolle erarbeitet – unter anderem in Fernsehen, sozialen Medien sowie durch ihr Engagement gegen Körperstereotype.

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Hochzeit in Schloss in der Provinz Syrakus
Goffredo Cerza mit italienisch-britischen Wurzeln hält sich dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, ist jedoch fest in ihr gemeinsames Leben eingebunden. Die Verlobung fand am 1. Dezember des vergangenen Jahres statt. Die Nachricht verkündete Ramazzotti anschließend über Instagram.

Nach Medienberichten soll die Hochzeit im Schloss Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus stattfinden. Das Schloss gilt als geeignete Kulisse für eine weitgehend abgeschirmte Feier.

Die Gästeliste ist noch nicht vollständig bekannt, einige Namen gelten jedoch als wahrscheinlich. Erwartet werden unter anderem die Geschwister der Braut: Sole und Celeste, die Töchter von Michelle Hunziker und dem italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi, sowie Raffaella Maria und Gabrio Tullio aus der Beziehung von Eros Ramazzotti und dem Model Marica Pellegrinelli.

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