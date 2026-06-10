Aurora Ramazzottis pompöse Hochzeit auf Sizilien!

Die Gästeliste ist noch nicht vollständig bekannt, einige Namen gelten jedoch als wahrscheinlich. Erwartet werden unter anderem die Geschwister der Braut: Sole und Celeste, die Töchter von Michelle Hunziker und dem italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi, sowie Raffaella Maria und Gabrio Tullio aus der Beziehung von Eros Ramazzotti und dem Model Marica Pellegrinelli.