Fahranfängerin (17) steckt mit E-Auto in Hausmauer

Spektakulärer Unfall Dienstagabend in Tirol: Eine 17-jährige Fahranfängerin verlor in Vomp (Bezirk Schwaz) die Kontrolle über ihr E-Auto und kam von der Straße ab. Der Pkw prallte mit voller Wucht gegen eine Hausmauer, die regelrecht durchstoßen wurde. Zwei Personen, die sich vor dem Gebäude aufgehalten hatten, konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen.