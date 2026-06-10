Fahranfängerin (17) steckt mit E-Auto in Hausmauer

Spektakulärer Unfall Dienstagabend in Tirol: Eine 17-jährige Fahranfängerin verlor in Vomp (Bezirk Schwaz) die Kontrolle über ihr E-Auto und kam von der Straße ab. Der Pkw prallte mit voller Wucht gegen eine Hausmauer, die regelrecht durchstoßen wurde. Zwei Personen, die sich vor dem Gebäude aufgehalten hatten, konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen.
Kurz vor 19.30 Uhr ereignete sich der aufsehenerregende Unfall. Die 17-jährige Einheimische war mit ihrem E-Auto auf der L222 im Gemeindegebiet von Vomp unterwegs, als sie im Ortszentrum in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle verloren habe.
Zwei Personen, die sich vor dem Haus aufgehalten hatten, bemerkten das auf sie zukommende Fahrzeug und konnten sich rechtzeitig ins Gebäudeinnere retten.
Die Ermittler
Das Fahrzeug geriet daraufhin zunächst auf die Gegenfahrbahn und krachte dann frontal gegen eine Hausmauer. Diese sei durch die Wucht des Aufpralls regelrecht durchstoßen worden.
Zwei Personen konnten sich retten
„Zwei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus aufgehalten hatten, bemerkten das auf sie zukommende Fahrzeug und konnten sich rechtzeitig ins Gebäudeinnere retten“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang. Sie kamen mit dem Schrecken davon.
Lenkerin und Beifahrerin verletzt
Die 17-jährige Lenkerin und ihre Beifahrerin (16) erlitten leichte Verletzungen. Sowohl am Gebäude als auch am Fahrzeug entstand massiver Sachschaden.
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