Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen

Ein „normales“ Redmi Note 15 mit oder ohne 5G-Mobilfunk, ein besser ausgestattetes Pro-Modell – ebenfalls mit oder ohne 5G – und ein mit noch etwas mehr Rechenkraft ausgestattetes „Pro+“-Modell (mit 5G) sollen offenbar sicherstellen, dass im Xiaomi-Sortiment für so ziemlich jedes Kundenbedürfnis und Portemonnaie ein adäquates Einsteiger- oder Mittelklassegerät zu finden ist. Es verwirrt aber auch. Krone+ zeigt die Unterschiede und hat das „vernünftigste“ Gerät der Redmi-Note-15-Reihe – das Redmi Note 15 Pro 5G – getestet. Und wir müssen diesmal eine Kaufwarnung aussprechen. Im Testbericht lesen Sie, warum.