Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi, Nummer drei der Smartphone-Weltrangliste, hat seine „Volkshandy“-Reihe Redmi Note erneuert. Fünf verschiedene Modelle des Note 15 mit unterschiedlicher Ausstattung zu Preisen zwischen 230 und 500 Euro sind ab sofort in Österreich erhältlich. Wir haben das potenziell interessanteste Modell getestet – und wurden ausgesprochen negativ überrascht.
Ein „normales“ Redmi Note 15 mit oder ohne 5G-Mobilfunk, ein besser ausgestattetes Pro-Modell – ebenfalls mit oder ohne 5G – und ein mit noch etwas mehr Rechenkraft ausgestattetes „Pro+“-Modell (mit 5G) sollen offenbar sicherstellen, dass im Xiaomi-Sortiment für so ziemlich jedes Kundenbedürfnis und Portemonnaie ein adäquates Einsteiger- oder Mittelklassegerät zu finden ist. Es verwirrt aber auch. Krone+ zeigt die Unterschiede und hat das „vernünftigste“ Gerät der Redmi-Note-15-Reihe – das Redmi Note 15 Pro 5G – getestet. Und wir müssen diesmal eine Kaufwarnung aussprechen. Im Testbericht lesen Sie, warum.
