Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte

So etwas hatten wir noch nie erlebt: Als wir kürzlich das neue „Volkshandy“ von Xiaomi testeten, war es nicht nur ab Werk voll mit ungewollten App-Dreingaben. Nach der Einrichtung startete es obendrein eine an Adware erinnernde „App Cloud“ mit „Drei“-Logo, die noch mehr ungewollte Apps nachlud – werbeverseuchte Spiele, Nutzlos-Apps und noch einen App-Installer. Die Dreingabe relativiert der Hersteller damit, dass sich ein für den ausländischen Markt bestimmtes Testgerät zu uns „verirrt“ habe. Doch der Vorfall macht neugierig: Wie sieht es bei österreichischen Providern mit solchen Dreingaben aus? Was haben Hersteller und Mobilfunker davon? Auf Geräten welcher Hersteller ist damit zu rechnen? Sind Spionage- und Sicherheitsrisiken zu befürchten? Krone+ hat nachgeforscht.