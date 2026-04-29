OpenAI-Prozess: Musk wirft Altman „Plünderung“ vor

Musks Anwalt warf dem OpenAI-Chef Sam Altman und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Greg Brockman in seinem Eröffnungsplädoyer Geldgier als Motiv für den Firmenumbau vor. Der Gegenseite zufolge war es jedoch Musk, der die Gewinnorientierung des Start-ups zunächst vorangetrieben habe. Der Milliardär habe erst geklagt, als er mit seinem Plan, an die Spitze des von ihm mitgegründeten Start-ups aufzurücken, gescheitert war. „Wir sind hier, weil Herr Musk seinen Willen nicht bekommen hat.“