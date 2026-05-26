Kane: „An diesem Punkt in meiner Karriere …“

Das wird sich wohl erst nach dem Sommer zeigen. „Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander“, lässt Kane wissen, der die Bayern-Fans auch wieder etwas beruhigen kann. Auf die Frage, ob es einen Grund gäbe, München im kommenden Jahr zu verlassen, antwortet der Routinier: „Nicht für mich im Augenblick.“