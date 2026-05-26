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Bangen bei den Bayern?

Kane: „An diesem Punkt in meiner Karriere …“

Deutsche Bundesliga
26.05.2026 10:49
Gestalten sich die Vertragsgespräche mit Superstar Harry Kane schwieriger als gedacht?
Gestalten sich die Vertragsgespräche mit Superstar Harry Kane schwieriger als gedacht?(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)
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Von krone Sport

Drohen dem FC Bayern die nächsten harten Vertragsverhandlungen? Das hat Harry Kane nach dem Erfolg im DFB-Pokal am Samstag zumindest angedeutet. In München möchte man den 2027 auslaufenden Vertrag des Stürmers, der sich seit Monaten in einer überragenden Form befindet, unbedingt verlängern. Doch was plant der Engländer? 

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Die Vorzeichen sind eigentlich klar: Bayern will unbedingt mit Harry Kane verlängern und der England-Kapitän fühlt sich in München auch wohl. Sportlich ist man auch erfolgreich und sogar der ersehnte Champions-League-Triumph scheint in Reichweite. Die Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags demnach eigentlich nur Formsache? 

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Vielleicht doch nicht. Denn Aussagen von Kane nach dem Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart, in dem der Engländer gleich alle drei Tore erzielte, sorgen jetzt bei einigen Bayern-Fans für Sorgenfalten. „An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe“, lässt Kane nämlich wissen. 

„Wir sind sehr entspannt“
Dabei ist der Engländer schon jetzt einer der absoluten Spitzenverdiener bei den Bayern. Zudem setzt man bei Verhandlungen derzeit eher auf eine harte Linie, wie etwa auch ÖFB-Legionär Konrad Laimer zu spüren bekommt. Grätscht am Ende vielleicht noch ein finanzstarker Konkurrent dazwischen und macht den Bayern einen Strich durch die Rechnung?

Das wird sich wohl erst nach dem Sommer zeigen. „Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander“, lässt Kane wissen, der die Bayern-Fans auch wieder etwas beruhigen kann. Auf die Frage, ob es einen Grund gäbe, München im kommenden Jahr zu verlassen, antwortet der Routinier: „Nicht für mich im Augenblick.“ 

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